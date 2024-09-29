Інформацію про вибухи російські телеграм-канали почали публікувати опівночі проти 29 вересня. Зокрема, тоді ж написали про вибухи в Єйську біля військового містечка. Що відомо про тривожну ніч у в Росії – читайте в тексті 24 Каналу.
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Що відомо про вибухи в районі аеродрому, звідки росіяни запускають "Шахеди"
Місцеві росіяни у групах Єйська та Краснодарського краю написали, що чули вибухи біля військового містечка, де також розміщений аеродром військово-морського флоту Росії "Балтимор" та базується 859 Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації. Якщо простіше – звідти Росія ледь не щоночі запускає дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні.
У коментарях писали, що нібито "працює ППО", проте росіяни спростовували ці заяви: "Помітно, так працює, що долітає".
Росіяни спростовували так звану "роботу ППО" / скриншот з телеграм-каналів
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв цинічно збрехав, що нібито дрони намагались атакувати цивільні об'єкти у Краснодарському краї.
Де ще лунали вибухи
Вибухи орієнтовно перед 1:38 29 вересня лунали в Ростовській області. Зокрема, їх чули в Цимлянську, Волгодонську, пожежа спалахнула в селі Самарське Азовського району.
Атакований мікрорайон Новошахтинська Нова Соколівка. За 5 хвилин їзди від нього розташований Новошахтинський нафтопереробний завод,
– заявили в телеграм-каналах.
Місцеві мешканці написали, що уламки дронів впали біля ліній електропередач.
Губернатор Ростовської області стверджує, що вночі:
- засоби ППО нібито знищили над Новошахтинськом 7 безпілотників;
- внаслідок падіння уламків на полі спалахнула трава;
- постраждалих та руйнувань на землі "не зафіксували".
Пожежа під Новошахтинськом вночі проти 29 вересня: дивіться відео
Також вибухи чули у Воронежі та передмісті. Росіяни заявили, що нібито на Московському проспекті безпілотник потрапив у житловий комплекс, сталося загоряння. Зокрема, спалахнув дах будинку, росіянам повибивало скло у вікнах.
Тож губернатор Воронезької області визнав наслідки та зазначив, що це наслідки "падаючих" дронів. Вкотре Росія показала, як насправді "працює" їхня ППО.
Палаючий будинок у Воронежі після влучання "падаючого" дрона
Пожежа досить масштабна
Російське міноборони заявило вранці 29 вересня про нібито збиття 125 дронів:
- 67 дронів – над Волгоградською областю,
- 17 – над територією Білгородської,
- 17 – над Воронезькою областю,
- 18 – над територією Ростовської області,
- по одному – над Брянською та Курською областями та Краснодарським краєм;
- 3 – над акваторією Азовського моря.
Водночас російське міністерство і словом не обмовилось про наслідки атаки безпілотників, вкотре надавши росіянам неправдиву інформацію.
Дрони атакували склад боєприпасів, де була зброя з Ірану
У Волгоградській області також було гучно – росіяни публікували кадри детонації та в паніці тікали. У телеграм-каналах ворогів написали, що горить склад боєкомплекту в Котлубані Волгоградської області.
Водночас губернатор Волгоградської області заявив про "роботу ППО". За його даними, постраждалих та "пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає". Він, як і його колеги з інших областей, тільки сказав про "загоряння сухої трави", яке оперативно загасили.
Поки росіяни тікають, влада каже про "загоряння трави": дивіться відео
Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами в селищі Колтубань Волгоградської області Росії.
За його даними, там вороги тримали частину іранської балістики та пускові до неї.
Ще були знищені іранські боєприпаси,
– додав Коваленко.