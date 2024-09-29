Зокрема, є інформація, що під удар міг потрапити аеродром ВМС Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Краснодарському краї

Жителі Єйська повідомили, що чули від 3 до 6 вибухів неподалік військового містечка, де також розташований аеродром ВМС Росії.

Вибух у Єйську: дивіться відео

Зверніть увагу! Саме з Єйська російські окупанти мало не щоночі запускають "Шахеди" по Україні.

Дрон буцімто вдалося збити силами РЕБ. РосЗМІ заявляють, що він врізався в дерево.

Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв повідомив, що у селі Шабельське Щербинівського району БпЛА був нібито придушений силами РЕБ. При падінні безпілотник нібито врізався в дерево і вибухнув.

Кондратьєв зазначив, що від вибухової хвилі біля у будинку, що стояв поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. На місці працюють співробітники правоохоронних органів та спеціальних служб, адміністрації району. Територія оточена.

Зокрема, є інформація про рух БпЛА в напрямку енергетичних та стратегічно важливих військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також до Кубані та Ставропілля. За попередньою інформацією, туди рухають від 70 до 150 дронів.

Що відомо про атаку БпЛА в Ростовській області

Об 01:38 з'явилася інформація про вибухи в Цимлянську Ростовській області. Також про вибухи повідомляли мешканці Волгодонська, а у селі Самарське Азовського району зафіксовано пожежу.

Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що в Азовському районі буцімто було знищено 4 БпЛА. Також він стверджує, що нібито внаслідок падіння уламків одного з дронів загорілася суха трава, яку, як заявляє Голубєв, оперативно загасили рятувальники.

От тільки відео від місцевих жителів вказують на те, що пожежу все ж не вдалося загасити. Також росіяни заявляють, що згорів 1 будинок.

Потужна пожежа в Ростовській області: дивіться відео (присутня нецензурна лексика)