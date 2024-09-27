Про це заявив підполковник Янек Кессельманн, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії, якого цитує ERR. Він зазначив, що Росія, ймовірно, буде змушена переорієнтувати свої ресурси через значні втрати боєприпасів.

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Коли на фронті будуть відчутними наслідки удару по військових складах

На щотижневій пресконференції в Міністерстві оборони в п’ятницю Кессельманн повідомив, що кількість обстрілів з боку російських військ зменшилася з 226 на день минулого тижня до 155 на день цього тижня.

Він уточнив, що це зменшення поки не пов'язане з наслідками знищення складів, оскільки, за його словами, ефект від цієї події, ймовірно, "настане через два-три тижні".

Оскільки Росія втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями,

– заявив Кессельман.

Він підкреслив, що в цьому світлі виникає питання, чи вистачить російським військам ресурсів для того, щоб витіснити українські підрозділи, які зайняли територію Курської області Росії.

Крім того, естонський розвідник повідомив, що цього тижня Росія продовжила повільне просування в Покровському напрямку та досягла стартової позиції для оточення населеного пункту Селидове.

Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене", – зазначив він.