Об этом заявил подполковник Янек Кессельманн, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, которого цитирует ERR. Он отметил, что Россия, вероятно, будет вынуждена переориентировать свои ресурсы из-за значительных потерь боеприпасов.

Смотрите также "Это очень важный успех": на сколько времени уничтожение склада в Торопце лишит россиян боеприпасов

Когда на фронте будут ощутимыми последствия удара по военным складам

На еженедельной пресс-конференции в Министерстве обороны в пятницу Кессельманн сообщил, что количество обстрелов со стороны российских войск уменьшилось с 226 в день на прошлой неделе до 155 в день на этой неделе.

Он уточнил, что это уменьшение пока не связано с последствиями уничтожения складов, поскольку, по его словам, эффект от этого события, вероятно, "наступит через две-три недели".

Поскольку Россия потеряла довольно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы,

– заявил Кессельман.

Он подчеркнул, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли российским войскам ресурсов для того, чтобы вытеснить украинские подразделения, занявшие территорию Курской области России.

Кроме того, эстонский разведчик сообщил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение в Покровском направлении и достигла стартовой позиции для окружения населенного пункта Селидово.

Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, снабжение Покровска и Курахово, вероятно, будет нарушено", – отметил он.