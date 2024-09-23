Как именно уничтожение склада в Торопце повлияет на ход войны, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.

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Уничтожение склада в Торопце

Коваленко отметил, что уничтоженный склад в Торопце – это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам. Заметил, стратегические склады существуют для накопления ресурсов на длительную войну.

Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений. Это очень важный успех,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Кстати, накануне Коваленко также заметил, потеря стратегических запасов создает дефицит снарядов, что становится критическим для российской армии, особенно в условиях затяжной войны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул: "Эта тактика демонстрирует изменение подхода к войне: украинские силы стремятся лишить врага возможности длительной борьбы, поражая важнейшие объекты военной инфраструктуры".