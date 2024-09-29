В частности, есть информация, что под удар мог попасть аэродром ВМС России. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Краснодарском крае

Жители Ейска сообщили, что слышали от 3 до 6 взрывов неподалеку военного городка, где также расположен аэродром ВМФ России.

Взрыв в Ейске: смотрите видео

Обратите внимание! Именно из Ейска российские оккупанты чуть ли не каждую ночь запускают "Шахеды" по Украине.

. Дрон якобы удалось сбить силами РЭБ. РосСМИ заявляют, что он врезался в дерево.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в селе Шабельское Щербиновского района БпЛА был якобы подавлен силами РЭБ. При падении беспилотник якобы врезался в дерево и взорвался.

Кондратьев отметил, что от взрывной волны у дома, стоявшего поблизости, выбило окна и двери, обломками повредило автомобиль. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района. Территория оцеплена.

В частности, есть информация о движении БПЛА в направлении энергетических и стратегически важных военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также к Кубани и Ставрополью. По предварительной информации, туда движутся от 70 до 150 дронов.

Что известно об атаке БпЛА в Ростовской области

В 01:38 появилась информация о взрывах в Цимлянске Ростовской области. Также о взрывах сообщали жители Волгодонска, а в селе Самарское Азовского района зафиксирован пожар.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Азовском районе якобы было уничтожено 4 БпЛА. Также он утверждает, что якобы в результате падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава, которую, как заявляет Голубев, оперативно потушили спасатели.

Вот только видео от местных жителей указывают на то, что пожар все же не удалось потушить. Также россияне заявляют, что сгорел 1 дом.

Мощный пожар в Ростовской области: смотрите видео (присутствует нецензурная лексика)