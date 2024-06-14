Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

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Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам,

– заявив Умєров.

Також Умєров повідомив про підписання листа, який започатковує співпрацю між Україною та Нідерландами щодо підтримки нашого ОПК.

Україна готова відповідати найвищим стандартам

За словами міністра, ці інвестиції є свідченням високої довіри до українських виробників та їх здатності забезпечувати якісну військову продукцію.

"Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – додав він.

Умєров подякував Данії та Нідерландам за цю важливу підтримку і взаємні кроки на шляху захисту свободи і демократії.

Військова допомога від Данії