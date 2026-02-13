Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что основное отличие России от Украины в том, что у оккупантов отсутствует многовекторность применения вооружения. Говорится о том, что Силы обороны, например, с одной пусковой установки могут запускать различные виды ракет.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит и до Москвы: почему ее так назвали и как она уже терроризирует Россию

Какой у Украины потенциал производства оружия?

Сергей Грабский подчеркнул, что наше государство имеет широкий спектр использования бронированной техники.

Бронетранспортеры типа "Дозор" изначально концептуализировались как многоцелевая машина, которая может выполнять различные задачи. Украина сейчас также имеет наработки по баллистическим ракетам,

– отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Россия за время полномасштабного вторжения показала уже все, что имеет на своем вооружении. Маловероятно, что россияне в ближайшей перспективе смогут создать какое-то новейшее оружие.

Зато Украина может серьезно удивить. Если мы организуем нашу противоракетную оборону в формате охоты за вражескими баллистическими установками, когда время на реагирование будет измеряться примерно двумя минутами, то это изменит правила игры,

– сказал Грабский.

Военный эксперт добавил, чтобы военные возможности Украины усиливались, важно иметь профессиональных специалистов, ведь основой любой армии – являются люди.

Интересно. Украина в 2025 году вышла на производство до 36 САУ "Богдана" ежемесячно. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, чтобы полностью покрывать потребности Сил обороны необходимо увеличить выпуск до 100 установок в месяц. Это возможно при условии расширения производственных линий.

Кроме того, наше командование сейчас активно работает над усилением морских технологий в армии, интеграцией искусственного интеллекта для ведения артиллерийской контрбатарейной борьбы и другими важными для сильной армии вещами.

Какое оружие имеет Украина?