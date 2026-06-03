Про зустріч із Притулою глава держави повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

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Володимир Зеленський подякував Сергію Притулі за готовність підтримувати Україну там, "де активності державних інституцій зараз недостатньо".

Обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для "Пласту" та інших таких патріотичних організацій. Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель,

– розповів президент.

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Зеленський підкреслив, що держава й надалі підтримуватиме волонтерську діяльність українців.

Володимир Зеленський та Сергій Притула / Фото з інстаграму президента

Коли раніше зустрічалися Зеленський та Притула?

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Сергій Притула зустрічалися у січні. Волонтер подякував президенту "за предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни".

Згодом Притула розповів, що обговорив із Зеленським волонтерські ініціативи, які мають допомогти українським військовим.

За словами волонтера, благодійні фонди об'єднали свої зусилля заради ініціативи, "щоб дозволити на законодавчому рівні військовим частинам використовувати благодійні фонди як закупівельників в інтересах військових частин з нульовою маржею".