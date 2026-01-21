Притула розповів, що під час зустрічі вони з Зеленським обговорили волонтерські ініціативи, які мають допомогти українським військовим. Інтерв'ю з волонтером вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко.
До теми Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським і показав кадри з Офісу Президента
Сергій Притула зазначив, що за роки війни у нього не було можливості поспілкуватися з Володимиром Олександровичем. Крім того, волонтер намагався не турбувати його зайвий раз.
Є інші рівні, на яких можна вирішувати ті чи інші питання. У справах, які стосуються благодійних фондів, фізичних осіб, волонтерів, ми непогано всі ці роки комунікували з верхівкою Верховної Ради. З'являлися правки до законів, нормативка, яка полегшувала життя українському волонтеру чи благодійним організаціям,
– пояснив Притула.
Проте з'явилася ініціатива, яку Притула захотів обговорити із Зеленським. Волонтеру здалося, що якщо президент це погодить, то її "можна буде трошки швидше протягнути" у парламенті.
Мова йде про те, що.. На жаль, військові частини мають дуже низьку операційну спроможність. Зокрема, якщо ми говоримо про закупівлі. Зокрема про те, що за одні й ті самі гроші можна купити більше. Зокрема про те, що на рахунках військових частин в кінці року є залишки,
– зазначив він.
Притула розповів, що деякі благодійні фонди об'єднали свої зусилля задля цієї ініціативи, "щоб дозволити на законодавчому рівні військовим частинам використовувати благодійні фонди як закупівельників в інтересах військових частин з нульовою маржею".
Це дуже притомна ініціатива, яка дозволить за один і той самий бюджет купити більше для військових,
– додав волонтер.
Президент також привітав Притулу з народженням сина Марка.
Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що Сергій Притула повідомив про зустріч із президентом України на своїй сторінці в інстаграмі 14 січня. Він подякував Володимиру Олександровичу за предметну розмову.
Притула зустрівся з Зеленським / Фото з інстаграму волонтера
З ким ще з волонтерів зустрічався Володимир Зеленський?
Нагадаємо, що Володимир Зеленський також зустрівся з Сергієм Стерненком. Вони обговорили питання волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.
Стерненко подякував президенту за спілкування. "Передав від військових побажання та скарги – ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій", – поділився волонтер.