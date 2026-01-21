Притула розповів, що під час зустрічі вони з Зеленським обговорили волонтерські ініціативи, які мають допомогти українським військовим. Інтерв'ю з волонтером вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко.

До теми Сергій Притула зустрівся з Володимиром Зеленським і показав кадри з Офісу Президента

Сергій Притула зазначив, що за роки війни у нього не було можливості поспілкуватися з Володимиром Олександровичем. Крім того, волонтер намагався не турбувати його зайвий раз.

Є інші рівні, на яких можна вирішувати ті чи інші питання. У справах, які стосуються благодійних фондів, фізичних осіб, волонтерів, ми непогано всі ці роки комунікували з верхівкою Верховної Ради. З'являлися правки до законів, нормативка, яка полегшувала життя українському волонтеру чи благодійним організаціям,

– пояснив Притула.

Проте з'явилася ініціатива, яку Притула захотів обговорити із Зеленським. Волонтеру здалося, що якщо президент це погодить, то її "можна буде трошки швидше протягнути" у парламенті.

Мова йде про те, що.. На жаль, військові частини мають дуже низьку операційну спроможність. Зокрема, якщо ми говоримо про закупівлі. Зокрема про те, що за одні й ті самі гроші можна купити більше. Зокрема про те, що на рахунках військових частин в кінці року є залишки,

– зазначив він.

Притула розповів, що деякі благодійні фонди об'єднали свої зусилля задля цієї ініціативи, "щоб дозволити на законодавчому рівні військовим частинам використовувати благодійні фонди як закупівельників в інтересах військових частин з нульовою маржею".

Це дуже притомна ініціатива, яка дозволить за один і той самий бюджет купити більше для військових,

– додав волонтер.

Президент також привітав Притулу з народженням сина Марка.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Сергій Притула повідомив про зустріч із президентом України на своїй сторінці в інстаграмі 14 січня. Він подякував Володимиру Олександровичу за предметну розмову.

Притула зустрівся з Зеленським / Фото з інстаграму волонтера

З ким ще з волонтерів зустрічався Володимир Зеленський?