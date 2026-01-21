Притула рассказал, что во время встречи они с Зеленским обсудили волонтерские инициативы, которые должны помочь украинским военным. Интервью с волонтером вышло на ютуб-канале Марички Падалко.

К теме Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским и показал кадры из Офиса Президента

Сергей Притула отметил, что за годы войны у него не было возможности пообщаться с Владимиром Александровичем. Кроме того, волонтер старался не беспокоить его лишний раз.

Есть другие уровни, на которых можно решать те или иные вопросы. В делах, которые касаются благотворительных фондов, физических лиц, волонтеров, мы неплохо все эти годы коммуницировали с верхушкой Верховной Рады. Появлялись правки в законы, нормативка, которая облегчала жизнь украинскому волонтеру или благотворительным организациям,

– объяснил Притула.

Однако появилась инициатива, которую Притула захотел обсудить с Зеленским. Волонтеру показалось, что если президент это согласует, то ее "можно будет немножко быстрее протянуть" в парламенте.

Речь идет о том, что... К сожалению, военные части имеют очень низкую операционную способность. В частности, если мы говорим о закупках. В частности о том, что за одни и те же деньги можно купить больше. В частности о том, что на счетах воинских частей в конце года есть остатки,

– отметил он.

Притула рассказал, что некоторые благотворительные фонды объединили свои усилия для этой инициативы, "чтобы позволить на законодательном уровне военным частям использовать благотворительные фонды как закупщиков в интересах военных частей с нулевой маржой".

Это очень вменяемая инициатива, которая позволит за один и тот же бюджет купить больше для военных,

– добавил волонтер.

Президент также поздравил Притулу с рождением сына Марка.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн

Отметим, что Сергей Притула сообщил о встрече с президентом Украины на своей странице в инстаграме 14 января. Он поблагодарил Владимира Александровича за предметный разговор.

Притула встретился с Зеленским / Фото из инстаграма волонтера

