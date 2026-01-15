Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале. По итогам переговоров высказался и сам Стерненко. Детали рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Президент Чехии Павел прибыл во Львов: с какой целью

Какие подробности встречи?

Владимир Зеленский выразил Сергею Стерненко благодарность за всестороннюю помощь украинской армии. Глава государства отметил усилия Стерненко в развитии дроновой составляющей защиты Украины.

Во время встречи обсуждались важные вопросы относительно волонтерства, его законодательной поддержки и конкретной работы с бригадами.

Важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать,

– подытожил Зеленский.

Со своей стороны Сергей Стерненко передал президенту пожелания и жалобы от бойцов из многих направлений фронта, с которыми сотрудничает его волонтерская организация.

Зеленский провел разговор со Стерненко: смотрите фото

И как фонд мы готовы предоставлять его еще больше, а также помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее,

– подчеркнул Стерненко.

Он также отметил важность прямой и откровенной коммуникации и поблагодарил Зеленского за разговор.

К слову, 5 декабря по случаю Международного дня волонтера президент Украины наградил Сергея Стерненко знаком отличия "Золотое сердце" за активную поддержку ВСУ и сборы средств на помощь украинским бойцам.

Отметим также, что накануне, 14 января, президент Украины провел также встречу с Сергеем Притулой, во время которой стороны обсудили роль и значение волонтерского движения в обеспечении обороноспособности государства.

Чем известен Сергей Стерненко?