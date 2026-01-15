Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі. За підсумками перемовин висловився і сам Стерненко. Деталі розповідає 24 Канал.

Які подробиці зустрічі?

Володимир Зеленський висловив Сергію Стерненку вдячність за всебічну допомогу українському війську. Глава держави відзначив зусилля Стерненка в розвитку дронового складника захисту України.

Під час зустрічі обговорювалися важливі питання щодо волонтерства, його законодавчої підтримки та конкретної роботи з бригадами.

Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати,

– підсумував Зеленський.

Зі свого боку Сергій Стерненко передав президентові побажання та скарги від бійців з багатьох напрямків фронту, з якими співпрацює його волонтерська організація.

І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою,

– підкреслив Стерненко.

Він також наголосив на важливості прямої та відвертої комунікації й подякував Зеленському за розмову.

До слова, 5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера президент України нагородив Сергія Стерненка відзнакою "Золоте серце" за активну підтримку ЗСУ та збори коштів на допомогу українським бійцям.

Зазначимо також, що напередодні, 14 січня, президент України провів також зустріч із Сергієм Притулою, під час якої сторони обговорили роль і значення волонтерського руху в забезпеченні обороноздатності держави.

