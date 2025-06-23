Голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу з журналістами пояснив, чому Сергій Стерненко став ціллю для росіян. Про це повідомляє 24 Канал.

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Малюк про замах на Стерненка

Голова СБУ заявив, що на сьогодні Стерненко поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 українських підрозділів. Малюк наголосив, що Сергій – лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим захисникам.

Генерал-лейтенант зауважив, що 2 травня, – день, коли Стерненка хотіли ліквідувати, – є символічним для ворога, водночас для нас теж. Малюк додав, що Сергій був одним з тих з тих, хто не дав можливості російським загарбникам створити так звану "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році.

Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий,

– заявив очільник Служби безпеки.

Також Малюк зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення завдання СБУ – обіграти росіян на стадії первинного вивчення й готування замаху. Втім, у випадку зі Стерненком ситуація була складна.

Генерал-лейтенант розумів, що сам замах може відбутися вже скоро, виходячи з аналізу матеріалів і комплексу оперативно-технічних заходів. Втім, на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця".

Малюк запросив Стерненка до себе. Обговорили елементи фізичної безпеки, також було надано фахову охорону.

Голова СБУ нагадав, як усе відбувалося 2 травня. Так, вранці першим ішов помічник Стерненка – цивільний, за ним – сам волонтер, а далі вже співробітник ЦСО "А". У цей час поряд з під'їздом у спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр.



Малюк наголосив, що третім вийшов співробітник СБУ, який спрацював професійно. Він скоротив дистанцію, вибив пістолет і знерухомив нападницю.

До речі, коли співробітник "Альфи" уже "сидів" на затриманій, йому зателефонував очільник контррозвідувального відділу СБУ, який вів справу. Сказав, що "ось така-то мадам" орендувала квартиру поблизу й буде здійснювати замах. Втім, співробітник ЦСО "А" підтвердив, що вона вже затримана, мовляв, "порядок".

Василь Малюк підкреслив, що саме системна робота Служби безпеки дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка.

Ворог був поряд ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили шляхом підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару,

– зазначив генерал-лейтенант.

Важливо! Внаслідок нападу волонтер зазнав поранення. Стерненко подякував СБУ за блискавичну реакцію. Наголосив: "Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя."