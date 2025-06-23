Председатель СБУ Василий Малюк во время брифинга с журналистами объяснил, почему Сергей Стерненко стал целью для россиян. Об этом сообщает 24 Канал.

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Малюк о покушении на Стерненко

Глава СБУ заявил, что на сегодня Стерненко поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 украинских подразделений. Малюк подчеркнул, что Сергей – лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим защитникам.

Генерал-лейтенант отметил, что 2 мая, – день, когда Стерненко хотели ликвидировать, – является символическим для врага, одновременно для нас тоже. Малюк добавил, что Сергей был одним из тех из тех, кто не дал возможности российским захватчикам создать так называемую "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году.

Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, четвертое,

– заявил глава Службы безопасности.

Также Малюк отметил, что с начала полномасштабного вторжения задача СБУ – обыграть россиян на стадии первичного изучения и приготовления покушения. Впрочем, в случае со Стерненко ситуация была сложная.

Генерал-лейтенант понимал, что само покушение может произойти уже скоро, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий. Впрочем, на тот момент СБУ еще не видела самого "исполнителя".

Малюк пригласил Стерненко к себе. Обсудили элементы физической безопасности, также было предоставлено профессиональную охрану.

Председатель СБУ напомнил, как все происходило 2 мая. Так, утром первым шел помощник Стерненко – гражданский, за ним – сам волонтер, а дальше уже сотрудник ЦСО "А". В это время рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу из двух рук женщина, которая, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений.



Малюк отметил, что третьим вышел сотрудник СБУ, который сработал профессионально. Он сократил дистанцию, выбил пистолет и обездвижил нападающую.

Кстати, когда сотрудник "Альфы" уже "сидел" на задержанной, ему позвонил глава контрразведывательного отдела СБУ, который вел дело. Сказал, что "вот такая-то мадам" арендовала квартиру поблизости и будет совершать покушение. Впрочем, сотрудник ЦСО "А" подтвердил, что она уже задержана, мол, "порядок".

Василий Малюк подчеркнул, что именно системная работа Службы безопасности позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко.

Враг был рядом мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Важно! В результате нападения волонтер получил ранение. Стерненко поблагодарил СБУ за молниеносную реакцию. Подчеркнул: "Если бы не они – я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь."