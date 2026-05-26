Притула висловився про Стефанію в інстаграмі, а також звернувся до дружини Катерини.

Сергій Притула опублікував кумедне фото з молодшою донькою. Стефанія звисає догори дриґом, усміхається і дивиться в камеру, а волонтер, схоже, сидить у плетеному підвісному кріслі.

Учора все було догори дриґом, бо Стефанії виповнилось 5 років! З чим я урочисто вітаю все людство! Планеті Земля дуже пощастило, що у неї є Стефанія, яка грає в шахи, на фортепіано, сідає на шпагат і любить збирати мамі букети з польових квітів!,

– йдеться в дописі Притули.

Засновник благодійного фонду подякував дружині Катерині за те, що "5 років тому подарувала цей згусточок чистої любові".

Сергій Притула з молодшою донькою / Фото з інстаграму волонтера

Що відомо про сім'ю Сергія Притули?

Юлія Андрійчук – перша дружина Сергія Притули. У 2008 році в подружжя народився син Дмитро.

У 2015 році волонтер одружився з Катериною Сопельник. 27 липня 2017-го в них народилася донька Соломія, а 25 травня 2021-го на світ з'явилася Стефанія.

На початку серпня 2025 року Притула повідомив, що вчетверте став батьком. Вагітність дружини він приховував. У Катерини та Сергія народився син, якого вони назвали Марком.