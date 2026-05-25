З нагоди ювілею сина співачка присвятила йому допис в інстаграмі та показала їхні спільні фотографії.
Ірина Федишин зізналась, що час пролетів дуже швидко. За словами співачка, здається, що лише нещодавно Юрій був маленьким хлопчиком, а нині він "дорослий, розумний, добрий і відповідальний юнак".
Ти – моя радість, гордість і натхнення. На тебе завжди можна покластися. У тебе добре серце, ти щирий та старанний,
– звернулась Федишин до сина.
Артистка побажала сину міцного здоров'я, щасливої долі, справжніх друзів та великих перемог у житті.
Нехай здійснюються твої мрії, а поруч завжди будуть добрі люди, які підтримуватимуть і надихатимуть тебе. Ніколи не бійся йти вперед і вір у себе, бо ти можеш дуже багато,
– додала вона.
Федишин наголосила, що вони з чоловіком завжди будуть поруч: підтримуватимуть і допомагатимуть Юрію.
Ірина Федишин з Юрієм / Фото з інстаграму співачки
З ким одружена Ірина Федишин?
Ірина Федишин познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, продюсером Віталієм Човником, на одному із концертів в Івано-Франківську. Співачка виступала, а він був ведучим заходу.
Вони одружилися 29 липня 2006 року. У 2012 році в Ірини та Віталія народився Юрій, а через чотири роки Олег. Цікаво, що Федишин ділилась, що не проти втретє стати мамою.