По случаю юбилея сына певица посвятила ему сообщение в инстаграме и показала их совместные фотографии.

Ирина Федишин призналась, что время пролетело очень быстро. По словам певицы, кажется, что еще недавно Юрий был маленьким мальчиком, а сейчас он "взрослый, умный, добрый и ответственный юноша".

Ты – моя радость, гордость и вдохновение. На тебя всегда можно положиться. У тебя доброе сердце, ты искренний и старательный,

– обратилась Федишин к сыну.

Артистка пожелала сыну крепкого здоровья, счастливой судьбы, настоящих друзей и больших побед в жизни.

Пусть осуществляются твои мечты, а рядом всегда будут добрые люди, которые будут поддерживать и вдохновлять тебя. Никогда не бойся идти вперед и верь в себя, потому что ты можешь очень много,

– добавила она.

Федишин отметила, что они с мужем всегда будут рядом: будут поддерживать и помогать Юрию.

Ирина Федишин с Юрием / Фото из инстаграма певицы

С кем замужем Ирина Федишин?

Ирина Федишин познакомилась со своим будущим мужем, продюсером Виталием Човником, на одном из концертов в Ивано-Франковске. Певица выступала, а он был ведущим мероприятия.

Они поженились 29 июля 2006 года. В 2012 году у Ирины и Виталия родился Юрий, а через четыре года Олег. Интересно, что Федишин делилась, что не против в третий раз стать мамой.