Несмотря на то, что в боксе свои правила, которые требуют сильного характера, иногда жестокого поведения и силы духа, в своей семье Александр растворяется. Он не скрывает искреннего чувства любви к Екатерине, а также больше жизни любит двух дочерей и двух сыновей, которые сегодня не живут вместе. В подборке Show24 предлагаем взглянуть, как выглядят дети украинского боксера и узнать где они сейчас.

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Как выглядит самая старшая дочь Александра Усика?

24 февраля 2010 года на свет появилась старшая дочь Екатерины и Александра. Девочку назвали Елизаветой.

Елизавета Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Елизавета имеет страницу в соцсетях, но не является активной пользовательницей. В основном фото дочери публикует Екатерина.

День рождения Елизаветы Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Девушка живет в Украине и отказывается переезжать за границу. Елизавета не хочет оставлять друзей, школу и увлечения.

Сыновья Александра Усика: похожи ли они на звездного отца?

Вторым ребенком, который родился в семье Усиков, стал сын Кирилл. А через два года родился Михаил. Что интересно, оба брата выбрали не бокс, а дзюдо. Ребята посещают специальную академию в испанской Марбелье, главным тренером которой является Иван Васильчук. В коллекции Кирилла и Михаила уже есть первые золотые медали.

Сыновья Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В период подготовки к бою-реваншу с Дюбуа, сыновья приехали к папе в тренировочный лагерь. Александр с крепкими объятиями встретил своих потомков, а ребята даже вышли на ринг.

К сожалению, война разделила семью. Сегодня Кирилл и Михаил живут с бабушкой и дедушкой в Испании (это родители Екатерины). Время от времени семья вместе собирается за границей, но, по словам Екатерины, они хотят забрать сыновей, чтобы вся семья была вместе.

Самая младшая дочь Усиков: как выглядит маленькая принцесса?

Четвертый ребенок в семье родился в конце января 2024 года. Мария родилась с весом 4750 килограммов и ростом – 58 сантиметров. Екатерина время от времени публикует фотографии с малышкой, но наиболее проникновенные фото, когда отец проводит время с маленькой принцессой.

Самая младшая дочь Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Мария живет с мамой в Украине. Жене чемпиона помогает няня. И боксер признавался, что мечтает о еще одном ребенке, однако понимает, что Екатерине нужно время, чтобы восстановиться после последних родов.

А недавно мы писали об истории любви Екатерины и Александра Усика. Они познакомились еще в подростковом возрасте.