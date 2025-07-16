Попри те, що у боксі свої правила, які вимагають сильного характеру, подекуди жорстокої поведінки та сили духу, у своїй родині Олександр розчиняється. Він не приховує щирого почуття кохання до Катерини, а також понад життя любить двох донечок і двох синів, які сьогодні не живуть разом. У добірці Show24 пропонуємо поглянути, як виглядають діти українського боксера та дізнатись де вони зараз.

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Як виглядає найстарша донька Олександра Усика?

24 лютого 2010 року на світ з'явилась найстарша донька Катерини та Олександра. Дівчинку назвали Єлизаветою.

Єлизавета Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Єлизавета має сторінку в соцмережах, але не є активною користувачкою. Здебільшого фото доньки публікує Катерина.

День народження Єлизавети Усик / Фото з інстаграму Катерини Усик

Дівчина живе в Україні та відмовляється переїжджати за кордон. Єлизавета не хоче залишати друзів, школу та захоплення.

Сини Олександра Усика: чи схожі вони на зіркового батька?

Другою дитиною, яка народилась у сім'ї Усиків, став син Кирило. А через два роки народився Михайло. Що цікаво, обоє братів обрали не бокс, а дзюдо. Хлопці відвідують спеціальну академію в іспанській Марбельї, головним тренером якої є Іван Васильчук. У колекції Кирила та Михайла вже є перші золоті медалі.

Сини Олександра Усика / Фото з інстаграму Катерини Усик

У період підготовки до бою-реваншу з Дюбуа, сини приїхали до тата у тренувальний табір. Олександр з міцними обіймами зустрів своїх нащадків, а хлопці навіть вийшли на ринг.

На жаль, війна розділила родину. Сьогодні Кирило та Михайло живуть із бабусею та дідусем в Іспанії (це батьки Катерини). Час від часу родина разом збирається за кордоном, але, за словами Катерини, вони хочуть забрати синів, щоб вся сім'я була разом.

Наймолодша донька Усиків: як виглядає маленька принцеса?

Четверта дитина у родині народилась наприкінці січня 2024 року. Марія народилась з вагою 4750 кілограмів та зростом – 58 сантиметрів. Катерина час від часу публікує світлини з малечею, але найбільш проникливі фото, коли батько проводить час з маленькою принцесою.

Наймолодша донька Олександра Усика / Фото з інстаграму Катерини Усик

Марія живе з мамою в Україні. Дружині чемпіона допомагає няня. Та боксер зізнавався, що мріє про ще одну дитину, однак розуміє, що Катерині потрібен час, щоб відновитись після останніх пологів.

А нещодавно ми писали про історію кохання Катерини та Олександра Усика. Вони познайомились ще у підлітковому віці.