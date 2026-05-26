Притула высказался о Стефании в инстаграме, а также обратился к жене Екатерине.

Сергей Притула опубликовал забавное фото с младшей дочерью. Стефания свисает вверх ногами, улыбается и смотрит в камеру, а волонтер, похоже, сидит в плетеном подвесном кресле.

Вчера все было вверх ногами, потому что Стефании исполнилось 5 лет! С чем я торжественно поздравляю все человечество! Планете Земля очень повезло, что у нее есть Стефания, которая играет в шахматы, на фортепиано, садится на шпагат и любит собирать маме букеты из полевых цветов!,

– говорится в заметке Притулы.

Основатель благотворительного фонда поблагодарил жену Екатерину за то, что "5 лет назад подарила этот сгусток чистой любви".

Сергей Притула с младшей дочерью / Фото из инстаграма волонтера

Что известно о семье Сергея Притулы?

Юлия Андрийчук – первая жена Сергея Притулы. В 2008 году у супругов родился сын Дмитрий.

В 2015 году волонтер женился на Екатерине Сопельник. 27 июля 2017-го у них родилась дочь Соломия, а 25 мая 2021-го на свет появилась Стефания.

В начале августа 2025 года Притула сообщил, что в четвертый раз стал отцом. Беременность жены он скрывал. У Екатерины и Сергея родился сын, которого они назвали Марком.