Про те, як Дантесу працюється в ролі телеведучого та якою була його зустріч із Притулою, Володимир ексклюзивно розповів під час зйомок проєкт "єПитання на Новому".

Цікаво Українців закликають не голосувати за Satoshi на Євробаченні-2026: що він говорив про Росію

Дантес каже, що реакція глядачів на його появу в "Хто зверху?" приємно здивувала.

Випуски круто заходять на ютубі. Ми (Дантес і Нікітюк, – 24 Канал) подобаємося, і це чудово. Читав коментарі, в деяких писали, що все класно і що поруч із Лесею не вистачало саме мене,

– зазначив Володимир.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

А якось після прем'єри сезону артист навіть особисто зустрічався з колишнім капітаном чоловічої команди в "Хто зверху?".

Був на подкасті Сергія Притули. Він запитав: "Ну, як тобі?". А я якраз підготував коментар і прочитав: "Володимире, ви набагато кращий ведучий, ніж Сергій Притула". Я дивився йому в очі й паралельно боявся,

– з усмішкою згадує ведучий.

Водночас Дантес додав, що йому імпонує те, що глядачі не влаштовують постійних порівнянь між ним і Притулою.

Що відомо про участь Притули в шоу "Хто зверху?"?

Сергій Притула був незмінним капітаном чоловічої команди шоу "Хто зверху?" протягом десяти років. Однак після початку повномасштабної війни телеведучий заявив, що не планує повертатися до розважальних проєктів. Про це він розповідав у 2022 році в проєкті "Екзамен. Нова реальність" на ютуб-каналі Маші Єфросиніної.

Після Сергія Притули співведучим Лесі Нікітюк став актор та блогер Богдан Шелудяк, більш відомий як Буше. Він вів "Хто зверху?" 2 сезони. Пізніше його замінив Володимир Дантес.