Щасливою звісткою Марків поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Анастасія Марків народила сина вчора, 16 квітня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Блогерка опублікувала фотографію, де хлопчик лежить у неї на грудях.
Наразі Марків не розкрила подробиці, зокрема не розповіла, як назвала первістка. Також дівчина закрила лице дитини емоджі у вигляді білого сердечка.
Анастасія Марків уперше стала мамою
У коментарях під дописом Анастасію привітали Ніколас Карма, Ксенія Мішина, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська, а також підписники.
Для довідки! Анастасія Марків – популярна тікток-блогерка, її сторінка налічує понад 2 мільйони підписників. Вона знімає гумористичні відео, також відома своїми кумедними піснями.
Що відомо про вагітність Анастасії Марків?
Анастасія Марків оголосила про вагітність на початку жовтня 2025 року. Їй швидко вдалося завагітніти.
Блогерка приховує свого обранця, проте ділилась, що вони вже заручились, і планували створити сім'ю.
У лютому Марків розсекретила, що в неї народиться хлопчик. Дівчина дізналась стать майбутньої дитини за допомогою торта: коли вона розрізала його, всередині був крем синього кольору.