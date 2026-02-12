Про це Марків повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка не стала тягнути інтригу.
Анастасія Марків поділилась, що деякі люди звертали увагу на форму живота і говорили, що народиться хлопчик, інші робили висновки по смакових уподобаннях блогерки й думали, що на світ з'явиться дівчинка.
Сама ж Марків зізналась, що все життя була впевнена, що народить доньку, а під час вагітності взагалі не відчувала, хто у неї в животі. Зрештою, виявилося, що Анастасія стане мамою сина. Блогерка дізналась стать первістка за допомогою торта – коли вона розрізала його, там був крем синього кольору.
Коли Анастасія Марків оголосила про вагітність?
Нагадаємо, що Анастасія Марків оголосила про вагітність 6 жовтня 2025 року. Вона довго тримала новину в таємниці, "бо хотіла побути в цьому стані й в сім'ї".
Блогерка не розповідає про свого обранця, але відомо, що пара заручилася, а вагітність планувала.
Анастасії вдалося завагітніти швидко. Перші тижні в неї були "максимально окрилене відчуття", а пізніше почався токсикоз.