Про це Марків повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка не стала тягнути інтригу.

Не пропустіть Аліна Гросу оголосила стать первістка: гендер-паті провела з коханим у горах

Анастасія Марків поділилась, що деякі люди звертали увагу на форму живота і говорили, що народиться хлопчик, інші робили висновки по смакових уподобаннях блогерки й думали, що на світ з'явиться дівчинка.

Сама ж Марків зізналась, що все життя була впевнена, що народить доньку, а під час вагітності взагалі не відчувала, хто у неї в животі. Зрештою, виявилося, що Анастасія стане мамою сина. Блогерка дізналась стать первістка за допомогою торта – коли вона розрізала його, там був крем синього кольору.

Коли Анастасія Марків оголосила про вагітність?