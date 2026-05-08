Тепер вона розкрила, де планує жити далі та чому обрала саме цю країну. Про це Даша розповіла в новому відео, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Блогерка зізналася, що останнім часом їй стало важко морально залишатися в Україні через постійний стрес, тривоги та емоційне виснаження. Новим місцем проживання родини стала Греція. Євтух пояснила, що обрала саме цю країну не випадково – там мешкають родичі її доньки.

У Феміди тут живе не менше родичів, ніж в Україні. Раніше одне одного ми бачили лише через телефон та на фото, тому ми вирішили приїхати. Зустрічають тут надзвичайно тепло, смачною їжею, щирістю та любов'ю. Донечці тут дуже подобається,

– зазначила блогерка.

Також Даша поділилася, що вже почала вивчати грецьку мову та планує більше розповідати про нове життя за кордоном у соцмережах.

Нагадаємо, доньку Феміду блогерка народила у шлюбі з колишнім депутатом Полтавської міської ради Олександром Глазовим. Пара одружилася у 2023 році, а вже у травні 2024-го вперше стала батьками. Ім'я їхньої донечки, Феміда, походить від імені давньогрецької богині правосуддя.

Після новини про виїзд родини за кордон у мережі почали з'являтися різні припущення щодо місцеперебування чоловіка блогерки. Згодом Олександр Глазов вирішив особисто відреагувати на чутки. На своїй сторінці в інстаграмі він повідомив, що наразі перебуває у Києві.

Що відомо про Дашу Євтух?

Блогерка родом із села Богодарівка на Полтавщині. До популярності в соцмережах дівчина мріяла стати акторкою, однак навчалася вона в аграрній академії за спеціальністю технолога. Згодом Даша працювала офіціанткою в різних закладах харчування.

Справжня впізнаваність прийшла до неї вже після старту блогу. Під час карантину, коли вона навчалася на останньому курсі, Даша почала знімати короткі відео для соцмереж. З часом її прості життєві ролики почали набирати популярність і ставати вірусними. Зокрема, глядачі запам’ятали її розпаковки товарів із сільських магазинів і рецепти.

У 2021 році блогерка отримала ще більшу впізнаваність після участі у кулінарному шоу "МастерШеф". Зараз за сторінкою Даша Євтух у тіктоці стежать понад 460 тисяч підписників, а в інстаграмі – близько 420 тисяч.

До речі, Даша також пробувала себе в музиці. У грудні 2025 року вона випустила пісню "Відчувай".