Після процедури він уперше показав результат і поділився тим, як виглядало його обличчя в перші дні відновлення. Фото зірковий кулінар опублікував в інстаграм-сторіс.

За словами Ектора, у перші дні після операції був невеликий набряк і шви на повіках. Приблизно через тиждень їх зняли, після чого наклали тейпи. Уся реабілітація тривала близько двох тижнів.

Ектор Хіменес-Браво похвалився результатами блефаропластики та розповів про реабілітацію після операції

Для контексту! Блефаропластика – це операція, під час якої коригують верхні або нижні повіки. Це одна з найпоширеніших косметичних процедур, яку роблять, щоб зробити погляд більш відкритим і свіжим.



Як пояснював пластичний хірург Олександр Бебих, блефаропластику роблять як з естетичних причин (зморшки, асиметрія повік, мішки під очима), так і з медичних – коли нависання повік заважає добре бачити.

Хто ще з українських зірок робив блефаропластику?

Блогерка Саша Бо робила нижню блефаропластику.

Інфлюенсерка Сабіна Мусіна також розповідала про операцію, зазначаючи, що хотіла прибрати грижі під очима та сліди втоми.

Транскон'юнктивальну (безшовну) нижню блефаропластику робила й учасниця "Холостяка-12", акторка та блогерка Вікторія Варлей.

Про подібний досвід також говорила продюсерка Олена Мозгова в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.