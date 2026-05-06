Блогерка, яка стала відомою після відео з "розпаковками", опублікувала новий допис на своїй сторінці в інстаграмі. У ньому вона повідомила про виїзд з України.
Даша Євтух показала фото з зібраними валізами й сумками. Поруч з нею – дитячий візочок, де лежала її донька.
Ми виїхали з України. Ми не витримали... Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує,
– лаконічно прокоментувала своє рішення Євтух.
Наразі цю новину ніяк не прокоментував Олександр Глазов, чоловік Даші Євтух. Невідомо, чи він залишився в Україні, чи також виїхав.
Даша Євтух з донькою / Фото з інстаграму Даші Євтух
Зазначимо, нещодавно про виїзд з України також повідомили Володимир Остапчук та його дружина Катерина. Подружжя емігрує наприкінці травня і вже влітку перебуватиме в Канаді.
Що відомо про Дашу Євтух та в який скандал вона потрапила?
- Даша Євтух родом з села Богодарівка у Полтавській області. Вона хотіла стати акторкою, але навчалась в аграрній академії на технолога. Працювала офіціанткою у різних закладах.
- Стала відомою завдяки блогу. Даша почала знімати відео під час карантину, коли навчалась на останньому курсі. Вона хотіла набратися впевненості та навчитися говорити перед камерами. Ролики з розпаковками з сільського магазину та інші відео стали вірусними в мережі. Також Даша Євтух брала участь у кулінарному шоу "МастерШеф".
- Блогерка перебуває у шлюбі з колишнім депутатом Полтавської ради Олександром Глазовим. У 2023 році пара одружилася, а через рік у них народилась донька Феміда.
1 квітня росіяни обстріляли Полтавську громаду ударними безпілотниками. Один з дронів пошкодив кілька приватних будинків, серед них був дім Даші Євтух та Олександра Глазова. Як виявилося, практично половина будинку зруйнована.
З дописів подружжя складалося враження, що саме вони постраждали від обстрілу. Насправді ж у будинку проживала сім'я, що винайняла дім в оренду. Через це пару розкритикували. Тому згодом вони прояснили ситуацію та закликали долучитися до збору для цієї родини.