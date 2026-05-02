Про це Покрещук розповіла в інстаграмі. Вона вже побувала у спеціалістів, процес відбуватиметься поступово.
Анастасія Покрещук відома своїми найбільшими у світі вилицями, проте тепер вирішила їх позбутися. Блогерка зізналась, що планувала розчиняти філери й буде робити підтяжку обличчя.
Це нормальна прогнозована дія, бо я завжди знала, що не молодшатиму і мені потрібна буде підтяжка. А її неможливо зробити, коли ось це от усе. Я завжди знала, що буду розчиняти. Буде зовсім інший образ, але цей образ я люблю. Новий теж буде крутий,
– поділилась вона.
Анастасія Покрещук розчиняє філери на обличчі: дивіться відео онлайн
Також Покрещук буде змінювати форму носа, адже їй не подобається кінчик, а от горбинку залишатиме. Блогерка пояснила, що ніс, який є зараз, "буде занадто довгий" для її нового образу.
Анастасія Покрещук змінюватиме форму носа: дивіться відео онлайн
Торік в інтерв'ю Мирославі Мандзюк Анастасія Покрещук розповіла, що почала змінювати свою зовнішність приблизно у 27 років. Блогерка колола філери в обличчя, корегувала форму сідниць, робила мамопластику, ліпосакцію, видаляла грудки Біша. Водночас жінка не розкрила, яку суму витратила на всі операції.
Що відомо про Анастасію Покрещук?
Анастасія Покрещук родом з Києва. Дівчина зізнавалась, що довгий час не могла знайти себе, тому пішла навчатися на психолога у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
У 2019 році блогерка взяла участь у 4 сезоні шоу "Від пацанки до панянки".
Мамопластика – перша та найболючіша операція для Анастасії.
Покрещук відома під ніком Justqueen. Вона живе у Києві та розвиває свій блог. Наразі сторінка Анастасії в інстаграмі налічує понад 700 тисяч підписників.