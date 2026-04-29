Блогер, якого знають за роликами "Скільки коштує ваш look?" зізнався, що з початку цього року дотримувався дієти, адже вирішив схуднути. Про це він розповів у коментарі OBOZ.UA.

Ніколас Карма пригадав, що все життя перебував у русі – займався танцями, відвідував спортзал. Та коли три роки тому у нього з'явилась грижа, довелось все зупинити. Тому з часом він почав набирати вагу.

Це не "Оземпік", а гречка. У січні вирішив: треба худнути – харчування і режим. Тому так, я схуд на 10 кілограмів. Але не через хворобу,

– розповів блогер.

Ніколас додав, що в середині лютого зробив повний чекап організму – аналізи стали майже ідеальними. Він поділився, що допомогло йому досягти такого результату.

"Реально зрозумів просту річ – якісна їжа творить дива. Не те харчове сміття, яким ми часто себе закидаємо на ходу, а нормальна, чиста їжа. Іноді це працює сильніше за купу дорогих препаратів", – поділився Ніколас Карма.

Яку операцію переніс Ніколас Карма?

25 квітня Ніколас Карма розповів, що переніс нейрохірургічне втручання. Три роки тому у нього виявили грижу в шийному відділі хребта. З того часу чоловік часто страждав від сильних болів, а інколи у нього ставався параліч руки.

Ніколас Карма перебував на терапії та ліках. Він хотів зробити операцію, однак лікарі не радили її через величезні ризики. Та згодом йому порадили іншого спеціаліста, який сказав не затягувати з втручанням.

Як розповів блогер, зараз у нього в шиї чотири штирі, які створюють каркас і тримають імплант. Тепер йому доведеться все життя бути під наглядом спеціаліста. Але для Ніколаса найважливіше те, що він може рухати шиєю без болю. На своїй сторінці Карма розповів, що тепер розпочинається нова сторінка його життя.