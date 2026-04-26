Блогер поділився з шанувальниками, що його турбувало останні 3 роки. Він опублікував відео після успішного хірургічного втручання на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Блогерка-мільйонниця Таня Самбурська повідомила про розставання з бойфрендом

Ніколас Карма розповів, що 3 роки тому невдало стрибнув сальто. Як наслідок – грижа в шиї. Відтоді він відчував постійний сильний біль та періодичний параліч руки.

Я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: "Категорично ні. Ризик паралічу – 50 на 50". Бо поруч спинний мозок і ризик зачепити його,

– пригадав блогер.

Таку саму відповідь він отримав від лікарів від Польщі. Там йому сказали, що оперують лише в критичних випадках.

"Останні 3 роки я жив на терапії й знеболювальних. Коли біль та затерпання руки поверталось – я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу", – зізнався Ніколас Карма.

Одного разу блогер розповів про свою проблему в сторіз. Підписники порекомендували йому лікаря. Він відповів, що тягнути не можна. Тож нещодавно Ніколас Карма переніс операцію. Блогеру встановили імплант у шию.

Що відомо про Ніколаса Карму?

Ніколас Карма – відомий український блогер родом з Львівщини. Став відомим завдяки роликам: "Скільки коштує look?".

У відео Ніколаса Карми знімалися українські зірки, інфлюенсери та спортсмени. За його блогом стежать понад пів мільйона користувачів.

Також Ніколас Карма розвиває свою сольну музичну кар'єру та випускає пісні.