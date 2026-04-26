Блогер поделился с поклонниками, что его беспокоило последние 3 года. Он опубликовал видео после успешного хирургического вмешательства на своей странице в инстаграме.

Николас Карма рассказал, что 3 года назад неудачно прыгнул сальто. Как следствие – грыжа в шее. С тех пор он испытывал постоянную сильную боль и периодический паралич руки.

Я спросил об операции, потому что хотел жить без этого. В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича – 50 на 50". Потому что рядом спинной мозг и риск задеть его,

– вспомнил блогер.

Такой же ответ он получил от врачей из Польши. Там ему сказали, что оперируют только в критических случаях.

"Последние 3 года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и затерпание руки возвращалось – я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитация. И так по кругу", – признался Николас Карма.

Однажды блогер рассказал о своей проблеме в сториз. Подписчики порекомендовали ему врача. Он ответил, что тянуть нельзя. Поэтому недавно Николас Карма перенес операцию. Блогеру установили имплант в шею.

Что известно о Николасе Карме?

Николас Карма – известный украинский блогер родом из Львовщины. Стал известным благодаря роликам: "Сколько стоит look?".

В видео Николаса Кармы снимались украинские звезды, инфлюенсеры и спортсмены. За его блогом следят более полумиллиона пользователей.

Также Николас Карма развивает свою сольную музыкальную карьеру и выпускает песни.