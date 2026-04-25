Новостью Самбурская поделилась в инстаграме. Блогерша призналась, что они с Егором уже давно не вместе.

Таня Самбурская рассказала, что в ее жизни начался новый этап.

Наши пути с Егором давно разошлись. Но я очень благодарна за то время, которое у нас было. Благодарна за ту любовь, которая была между нами, и опыт, который мы друг другу подарили,

– отметила блогерша.

По словам Самбурской, у них с Егором получилась красивая и романтическая история любви, хоть и длилась она не долго. Блогерша намекнула, что они разошлись мирно.

Для вас это, возможно, неожиданная новость, но решение принято как сердцем, так и головой,

– подчеркнула Таня.

Таня Самбурская разошлась с бойфрендом / Скриншот из инстаграма блогерши

В прошлом году в проекте Okay Eva Bar Таня Самбурская рассказала, что познакомилась с Егором в Варшаве, где он жил. Блогерше написала менеджер парня и предложила сотрудничество на бартерной основе.

Таня пришла к Егору в заведение, где и познакомилась с ним. Примерно полгода они не поддерживали связь, а потом встретились, когда Самбурская опоздала на самолет в Париж.

Мы берем новые билеты. Самолет через несколько часов, и мы пишем ему (Егору – 24 Канал): "Не против ли ты, чтобы мы к тебе приехали и помылись?",

– рассказывала она.

После этого между Таней и Егором завязалось общение, а впоследствии они начали встречаться.

Таня Самбурская с бывшим парнем / Фото из инстаграма блогери

