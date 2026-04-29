Блогер, которого знают по роликам "Сколько стоит ваш look?" признался, что с начала этого года придерживался диеты, ведь решил похудеть. Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA.

Николас Карма вспомнил, что всю жизнь находился в движении – занимался танцами, посещал спортзал. Но когда три года назад у него появилась грыжа, пришлось все остановить. Поэтому со временем он начал набирать вес.

Это не "Оземпик", а гречка. В январе решил: надо худеть – питание и режим. Поэтому так, я похудел на 10 килограммов. Но не из-за болезни,

– рассказал блогер.

Николас добавил, что в середине февраля сделал полный чекап организма – анализы стали почти идеальными. Он поделился, что помогло ему достичь такого результата.

"Реально понял простую вещь – качественная еда творит чудеса. Не тот пищевой мусор, которым мы часто себя забрасываем на ходу, а нормальная, чистая еда. Иногда это работает сильнее кучи дорогих препаратов", – поделился Николас Карма.

Какую операцию перенес Николас Карма?

25 апреля Николас Карма рассказал, что перенес нейрохирургическое вмешательство. Три года назад у него обнаружили грыжу в шейном отделе позвоночника. С тех пор мужчина часто страдал от сильных болей, а иногда у него происходил паралич руки.

Николас Карма находился на терапии и лекарствах. Он хотел сделать операцию, однако врачи не советовали ее из-за огромных рисков. Но впоследствии ему посоветовали другого специалиста, который сказал не затягивать с вмешательством.

Как рассказал блогер, сейчас у него в шее четыре штыря, которые создают каркас и держат имплант. Теперь ему придется всю жизнь быть под наблюдением специалиста. Но для Николаса важнее всего то, что он может двигать шеей без боли. На своей странице Карма рассказал, что теперь начинается новая страница его жизни.