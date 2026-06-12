Однако сейчас они не общаются. В новом интервью для РБК-Украина LIFE СолоХа прокомментировала отношения с Тарасом.

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Певица заявила, что реальное поведение Цимбалюка не соответствует тому образу, который он показывает в публичном пространстве.

Там нет ничего святого и человеческого. Все. Больше о нем ничего не хочу говорить,

– отметила СолоХа.

Для справки! Настоящее имя СолоХи – Тереза Балашова. Среди самых известных треков исполнительницы: "Ваша мать", "Чего хочет женщина", "Булочка" и другие.

Интервью с СолоХой: смотрите видео онлайн

Напомним, в конце прошлого года даже ходили слухи, будто у певицы и Тараса Цимбалюка были романтические отношения и что именно он является отцом ее третьего ребенка. Однако артистка опровергла эти предположения.

Тереза родила сына от своего возлюбленного Максима, который работает в правоохранительных органах. Вместе супруги воспитывают еще двоих детей: общую дочь Евлалию, которой два года, а также Ариану – дочь певицы от предыдущего брака.