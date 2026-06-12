Проте тепер не спілкуються. В новому інтерв'ю для РБК-Україна LIFE СолоХа прокоментувала стосунки з Тарасом.

Вас також може зацікавити Дістало це лицемірство, – дружина Остапчука різко висловилась про Машу Єфросиніну

Співачка заявила, що реальна поведінка Цимбалюка не відповідає тому образу, який він показує в публічному просторі.

Там нема нічого святого і людського. Все. Більше про нього нічого не хочу говорити,

– зазначила СолоХа.

Для довідки! Справжнє ім'я СолоХи – Тереза Балашова. Серед найвідоміших треків виконавиці: "Ваша мати", "Чого хоче жінка", "Булочка" та інші.

Інтерв'ю з СолоХою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, наприкінці минулого року навіть ходили чутки, нібито у співачки й Тараса Цимбалюка були романтичні стосунки й що саме він є батьком її третьої дитини. Однак артистка спростувала ці припущення.

Тереза народила сина від свого коханого Максима, який працює у правоохоронних органах. Разом подружжя виховує ще двох дітей: спільну доньку Євлалію, якій два роки, а також Аріану – доньку співачки від попереднього шлюбу.