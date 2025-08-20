СолоХа народила сина. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Теж цікаво Сергій Притула вчетверте став батьком: волонтер розсекретив стать дитини

СолоХа опублікувала серію фото з новонародженим сином з лікарняної палати. Співачку привітали квітами та повітряними кульками. Наразі подробицями вона не поділилась, також не розкрила ім'я дитини.

Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає тебе,

– йдеться у дописі.

У СолоХи народився син / Фото з інстаграму співачки

У коментарях під дописом українці засипали СолоХу привітаннями й теплими побажаннями:

"Вітання родині, здоров'я малюку".

"Які гарні новини з самого ранку. Вітаю. Здоров'ячка вам і малюку".

"Щиро вітаю. Бути мамою – це неймовірне чудо і щастя".

"Щирі вітання. Міцного здоров'я і щасливої долі синочку".

Що відомо про особисте життя СолоХи?