СолоХа родила сына. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

СолоХа опубликовала серию фото с новорожденным сыном из больничной палаты. Певицу поздравили цветами и воздушными шариками. Сейчас подробностями она не поделилась, также не раскрыла имя ребенка.

Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя,
– говорится в заметке.

У СолоХи родился сын / Фото из инстаграма певицы

В комментариях под заметкой украинцы засыпали СолоХу поздравлениями и теплыми пожеланиями:

  • "Поздравления семье, здоровья малышу".
  • "Какие хорошие новости с самого утра. Поздравляю. Здоровья вам и малышу".
  • "Искренне поздравляю. Быть мамой – это невероятное чудо и счастье".
  • "Искренние поздравления. Крепкого здоровья и счастливой судьбы сыночку".

Что известно о личной жизни СолоХи?

  • Мужа СолоХи зовут Максим. Он работает в правоохранительных органах и избегает публичности.

  • Они вместе уже четыре года и воспитывают общую дочь Евлалию.

  • У певицы также есть дочь от предыдущего брака. Девочку зовут Ариана.

  • О третьей беременности СолоХа объявила во время концерта, а узнала о ней во время подготовки.