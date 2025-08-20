СолоХа родила сына. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.
Тоже интересно Сергей Притула в четвертый раз стал отцом: волонтер рассекретил пол ребенка
СолоХа опубликовала серию фото с новорожденным сыном из больничной палаты. Певицу поздравили цветами и воздушными шариками. Сейчас подробностями она не поделилась, также не раскрыла имя ребенка.
Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя,
– говорится в заметке.
У СолоХи родился сын / Фото из инстаграма певицы
В комментариях под заметкой украинцы засыпали СолоХу поздравлениями и теплыми пожеланиями:
- "Поздравления семье, здоровья малышу".
- "Какие хорошие новости с самого утра. Поздравляю. Здоровья вам и малышу".
- "Искренне поздравляю. Быть мамой – это невероятное чудо и счастье".
- "Искренние поздравления. Крепкого здоровья и счастливой судьбы сыночку".
Что известно о личной жизни СолоХи?
Мужа СолоХи зовут Максим. Он работает в правоохранительных органах и избегает публичности.
Они вместе уже четыре года и воспитывают общую дочь Евлалию.
У певицы также есть дочь от предыдущего брака. Девочку зовут Ариана.
О третьей беременности СолоХа объявила во время концерта, а узнала о ней во время подготовки.