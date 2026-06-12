В своем телеграм-канале она подробно объяснила, почему негативно относится к Марии Ефросининой.

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Екатерина Остапчук считает телеведущую лицемерным человеком. По мнению блогерши, Маша высказывается только там, где есть хайп, манипулирует людьми и применяет двойные стандарты: женщинам у нее все прощается, а мужчин она готова "казнить".

Ну конечно. По мнению Маши, бросать кошек через крышу и привязывать петарды к их хвостам – это не так плохо, как сказать, что не нравятся небритые подмышки, ведь она во время того скандала выкладывала огромные посты с обвинениями в адрес Вовы, Позитива и Буше, а тут смеется… Уже надоело это лицемерие,

– возмутилась жена Остапчука.

Жена Владимира Остапчука раскритиковала Машу Ефросинину / Скриншоты из телеграм-канала Екатерины Остапчук

Для контекста! В 2023 году в одном из шоу Владимир Остапчук вместе с коллегами обсуждал свои предпочтения в отношении женщин. Во время разговора он поднял тему депиляции и спросил, может ли женщина быть "10/10", если не удаляет волосы. В ответ прозвучало мнение, что без депиляции женщина не может быть "10/10". Такие высказывания подверглись критике в сети. В частности, скандал прокомментировала Маша Ефросинина.

Екатерина считает, что Ефросинина пытается казаться хорошей, но люди чувствуют фальшь, и в конце концов она получает то, что заслужила.

Жена Владимира Остапчука раскритиковала Машу Ефросинину / Скриншот из телеграм-канала Екатерины Остапчук

Почему Ольгу Мартыновскую раскритиковали после интервью Маше Ефросининой?

В интервью судья "МастерШеф" рассказала о своем детстве и вспомнила, что жестоко обращалась с животными –, в частности, бросала кошек с крыши и привязывала петарды к их хвостам. Эти слова вызвали резкую реакцию в соцсетях.

Раскритиковали и интервьюерку Машу Ефросинину. Пользователей возмутила ее реакция во время разговора – она смеялась в ответ на истории Ольги, что многим показалось неуместным.