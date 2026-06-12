Соответствующий пост зоозащитники опубликовали в Threads. Они обратились к людям с важной информацией, в частности к лидерам мнений, которых берут в пример тысячи, в частности дети и подростки.

К теме "Бросала кошек через крышу": Ольгу Мартыновскую обвинили в жестоком обращении с животными

В интервью Ольга Мартыновская вспомнила, как в детстве "бросала кошек через крышу" и "привязывала петарды" к хвостам животных. И шеф-повар, и интервьюер смеялись во время рассказа, что вызвало возмущение в сети.

Маша Ефросинина удалила скандальный фрагмент из интервью после того, как столкнулась с критикой, и попросила прощения. Извинилась перед аудиторией и судья проекта "МастерШеф".

Впрочем, это не облегчает ситуацию. Учитывая срок давности, о юридической ответственности в данном случае речи не идет. Но мы хотим подчеркнуть для всех, в частности для лидеров мнений: жестокость недопустима в любом возрасте и ни при каких обстоятельствах не может быть частью теплых ностальгических воспоминаний,

– говорится в посте UAnimals.

Зоозащитники добавили, что популярность – это прежде всего ответственность за информацию, которая транслируется широкой аудитории.

Когда многомиллионная аудитория, среди которой есть и дети, и взрослые, слышит подобные истории в таком контексте, это может нормализовать жестокость. Кто-то может воспринять это как нечто допустимое или "веселое". Но жестокость по отношению к животным – не детские шалости,

– отметили они.

В UAnimals напомнили, что "задача взрослых – воспитать в детях гуманность". Если же люди позволяли себе жестокость в детстве, то ее следует переосмыслить, "а не делать теплым воспоминанием".

Как Мартыновская и Ефросинина прокомментировали скандал?

Маша Ефросинина заявила, что ни она, ни Ольга Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными и "любые действия, которые могут причинить им боль или страдания".

По словам интервьюера, фраза шеф-повара "была неудачной гиперболой, а не реальной историей ее детства", также Ефросинина отметила, что она "не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных".

Судья "МастерШеф" записала видеообращение. Мартыновская подчеркнула, что не хотела задеть чувства людей. Она сказала, что подобная ситуация не повторится, и поблагодарила за понимание.