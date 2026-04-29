Андрей Черепущак (Галицкая Дива) рассказал, что не просто иногда пересекается с Машей Ефросининой, но поддерживает контакт и переписывается. Об этом блогер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Тиктокер ответил на слухи о том, что в реальной жизни Маша Ефросинина пытается все контролировать. Он отметил, что впечатление о человеке – субъективная вещь. По его мнению, люди делают выводы слишком поспешно.

Мария совсем другая в живом общении. Теплая, живая, настоящая. Просто в кадре – она дива: эффектная, собранная, красивая. И, возможно, эта дистанция камеры создает ощущение холодности. Но на самом деле за столом, за кофе обычная, простая,

– поделился Черепущак.

Блогер добавил, что может общаться с Ефросининой на все темы. Они начали дружить после интервью. Теперь Андрей поддерживает ее женские встречи и иногда даже бывает у ведущей дома.



Андрей Черепущак и Маша Ефросинина / Коллаж 24 Канала

"Я недавно ей это сказал: "Ты представляешь, я сидел дома и смотрел тебя по телевизору, а сейчас сижу у тебя на кухне". И для меня это важное подтверждение: если чего-то по-настоящему хочешь, делаешь искренне – все складывается", – поделился Андрей Черепущак.

Почему Машу Ефросинину подозревают в неискренности?

В сети часто обсуждают публичный образ Маши Ефросининой. Некоторые пользователи предполагают, что ведущая может быть разной перед камерами и вживую.

Не так давно эти обсуждения подогрел муж Маши Ефросининой. В интервью Вадим Буряковский сказал, что сцене и экране ведущая не такая открытая, как в реальной жизни. Он отметил, что она во всем старается быть совершенной.

Маша Ефросинина в программе "В чем вызов?" призналась, что ей больно, когда ее подозревают в лицемерии. Она подчеркнула, что не врала ни в одном своем проекте. Однако отметила, что на ее образ могли повлиять телевизионные стандарты, что были в начале ее карьеры и сформировали Марию как ведущую.