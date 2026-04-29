Андрій Черепущак (Галицька Діва) розповів, що не просто інколи перетинається з Машею Єфросиніною, але підтримує контакт і листується. Про це блогер розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Тіктокер відповів на чутки про те, що у реальному житті Маша Єфросиніна намагається все контролювати. Він зазначив, що враження про людину – суб'єктивна річ. На його думку, люди роблять висновки надто поспішно.

Марія зовсім інша в живому спілкуванні. Тепла, жива, справжня. Просто в кадрі – вона діва: ефектна, зібрана, красива. І, можливо, ця дистанція камери створює відчуття холодності. Але насправді за столом, за кавою звичайна, проста,

– поділився Черепущак.

Блогер додав, що може спілкуватися з Єфросиніною на всі теми. Вони почали товаришувати після інтерв'ю. Тепер Андрій підтримує її жіночі зустрічі та інколи навіть буває у ведучої вдома.



Андрій Черепущак і Маша Єфросиніна / Колаж 24 Каналу

"Я нещодавно їй це сказав: "Ти уявляєш, я сидів вдома і дивився тебе по телевізору, а зараз сиджу в тебе на кухні". І для мене це важливе підтвердження: якщо чогось по-справжньому хочеш, робиш щиро – все складається", – поділився Андрій Черепущак.

Чому Машу Єфросиніну підозрюють в нещирості?

У мережі часто обговорюють публічний образ Маші Єфросиніної. Деякі користувачі припускають, що ведуча може бути різною перед камерами та наживо.

Не так давно ці обговорення підігрів чоловік Маші Єфросиніної. В інтерв'ю Вадим Буряковський сказав, що сцені та екрані ведуча не така відкрита, як у реальному житті. Він зазначив, що вона у всьому намагається бути досконалою.

Маша Єфросиніна в програмі "У чому виклик?" зізналась, що їй боляче, коли її підозрюють в лицемірності. Вона підкреслила, що не брехала в жодному своєму проєкті. Однак зазначила, що на її образ могли вплинути телевізійні стандарти, що були на початку її кар'єри та сформували Марію як ведучу.