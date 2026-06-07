Видео этого момента уже завирусилось в сети. Его, в частности, опубликовал паблик "СЦЕНА событий" в инстаграме.

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Об этом не знает даже мой муж, но кое-что теперь на моем сердце навсегда,

– пошутила Маша Ефросинина.

После этого она отодвинула платье и продемонстрировала надпись "Вадик" на декольте.

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Это была шутливая отсылка к недавним обсуждениям вокруг семьи Поляковой.

Полякова пошутила: "Можно я поцелую это?", на что Ефросинина ответила: "Нет, целуй своего хрыча дома сама".

Напомним, скандал начался после интервью Вадима Буряковского Дмитрию Гордону. В разговоре его спросили об отношениях с Машей Ефросининой. Бизнесмен заявил, что она не такая открытая в жизни, как на сцене, а также сказал, что муж телеведущей – мажор и "чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил".

После этого Оля Полякова публично извинилась перед Ефросининой. Она заявила, что не разделяет слова своего мужа и сожалеет, что его интервью могло оскорбить Машу и ее семью.

Маша Ефросинина и Оля Полякова закрывают проект "Взрослые девушки"

Шоу выходило на ютубе и было посвящено темам, которые касаются взрослой жизни: отношений, длительных браков, воспитания детей, дружбы и т.д

После 5,5 лет работы артистки решили, что проект выполнил свою основную цель, поэтому они закрыли его.

В то же время Маша Ефросинина и Оля Полякова продолжат развивать собственные проекты. В частности, Полякова представила новый музыкальный проект The Nogi, который запустил ее муж. Также певица сообщила, что берет паузу в сольной карьере в Украине и едет искать себя в Великобританию.