Відео цього моменту вже завірусилося в мережі. Його, зокрема, опублікував паблік "СЦЕНА подій" в інстаграмі.

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Про це не знає навіть мій чоловік, але дещо тепер на моєму серці назавжди,

– пожартувала Маша Єфросиніна.

Після цього вона відсунула сукню і продемонструвала напис "Вадік" на декольте.

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Це було жартівливе відсилання до нещодавніх обговорень навколо родини Полякової.

Полякова пожартувала: "Можна я поцілую це?", на що Єфросиніна відповіла: "Ні, цілуй свого хрича вдома сама".

Нагадаємо, скандал почався після інтерв'ю Вадима Буряковського Дмитру Гордону. У розмові його запитали про стосунки з Машею Єфросиніною. Бізнесмен заявив, що вона не така відкрита в житті, як на сцені, а також сказав, що чоловік телеведучої – мажор і "щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив".

Після цього Оля Полякова публічно перепросила Єфросиніну. Вона заявила, що не поділяє слова свого чоловіка та шкодує, що його інтерв'ю могло образити Машу та її сім'ю.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова закривають проєкт "Дорослі дівчата"

Шоу виходило на ютубі й було присвячене темам, які стосуються дорослого життя: стосунків, тривалих шлюбів, виховання дітей, дружби тощо

Після 5,5 років роботи артистки вирішили, що проєкт виконав свою основну мету, тому вони закрили його.

Водночас Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжать розвивати власні проєкти. Зокрема, Полякова представила новий музичний проєкт The Nogi, який запустив її чоловік. Також співачка повідомила, що бере паузу в сольній кар'єрі в Україні та їде шукати себе у Велику Британію.