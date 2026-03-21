Оля Полякова підкреслила, що слова чоловіка – це лише його особиста позиція. Про це вона написала в дописі на своїй сторінці в інстаграмі.

Співачка наголосила, що щиро поважає Машу Єфросиніну, Тімура Хромаєва та їхню сім'ю. Для неї це приклад міцних і довготривалих стосунків, що викликають лише повагу.

Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв'ю на адресу Маші і її родини – я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям,

– написала Оля Полякова.

Артистка додала, що те, що вони є подружжям, не означає, що всі їхні думки збігаються. Тому заявила, що вважає потрібним публічно попросити вибачення.



Оля Полякова з донькою та Маша Єфросиніна з сім'єю / Фото з інстаграму Олі Полякової

Що сказав Вадим Буряковський?

Днями Вадим Буряковський вперше за тривалий час дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону. Співрозмовники спілкувалися російською мовою. Чоловік Полякової розповів про свій бізнес, стосунки з Поляковою та відносини з російськими зірками.

Також Гордон запитав у Буряковського, чому його боїться Маша Єфросиніна. Той відповів, що одного разу він сказав щось таке, що Маша з чоловіком "взяли й поїхали". На думку Вадима, він не міг сказати нічого образливого.

"Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив...", - сказав чоловік Полякової.

Щодо Маші Єфросиніної Буряковський сказав, що на сцені ведуча йому подобається. Тоді як у житті вона начебто не є такою відкритою. На думку бізнесмена, завдяки Олі Поляковій Єфросиніна розкрилася.