В інтерв'ю Дмитру Гордону він поділився своїми враженнями про Філіпа Кіркорова, Костянтина Меладзе та Григорія Лепс.
Вадим Буряковський заявив, що його не здивувала позиція російських зірок, які підтримали політику Кремля.
Вони такі в житті – всі проститутки. Кіркоров найяскравіша, а інші трохи менше, але все повторюють за ним. Найбільш к*нч*ний для мене Лепс,
– заявив бізнесмен.
Окремо Кіркорова він описав як харизматичного, але суперечливого артиста.
Кіркоров – негідник, хоча і харизматичний артист. Для нього нічого не коштує витерти об людину ноги. Він буде зізнаватися у любові, а через п'ять хвилин витре об тебе ноги,
– сказав Вадим Буряоквський.
Він згадав і Костянтина Меладзе. За словами підприємця, композитор свого часу відмовлявся писати пісню для Олі Полякової.
Він не дуже хороша людина за вчинками. Я знаю його за справами, пов'язаними з бізнесом, і скількох людей він обдурив,
– зазначив Вадим Буряковський.
Про що ще Вадим Буряковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону?
- Це перше велике інтерв'ю Вадима Буряковського за тривалий час. Під час розмови з журналістом бізнесмен спілкувався російською мовою.
- В інтерв'ю він згадав про своє становлення в бізнесі: у 90-х Буряковського називали одним із найбагатших людей України.
- Окремо підприємець розповів і про особисте життя. До шлюбу з Олею Поляковою він кілька разів був одружений та поділився деталями стосунків із колишніми дружинами.
- Також Буряковський пригадав знайомство з артисткою, зізнавшись, що вона підкорила його своєю щирістю. У розмові з Дмитром Гордоном він згадав і про їхніх спільних доньок – Марію та Алісу.