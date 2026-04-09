Подробицями інциденту Буряковський поділився у новому інтерв'ю Дмитру Гордону.

Вадим Буряковський розповів, зібрався з компанією знайомих, коли одна з них приїхала з Австрії в Україну.

Я ж уже давно не їв українську жирну їжу. А компанія така, з якою ми раніше саме таке їли. І захотілося повернутися в юність. Трошки перепив і у мене загострення,

– поділився він.

Чоловік Полякової пригадав, що інцидент стався, коли загострилась ситуація на Близькому Сході. Буряковський подивився новини вночі, пішов вимикати світло і знепритомнів.

Б'юся головою об одвірок, а в нас зруб, гострий край – шрам на голові залишився. Обличчя в крові. Я прийшов до тями, помився, покликав усіх, що мені погано. Сил немає, я кажу, що ляжу поспати. А Оля каже: "Яке спати, поїхали у лікарню",

– додав бізнесмен.

У лікарні Вадиму також стало погано. Медики виявили у чоловіка виразку шлунка.

Ми посиділи, все жирне і загострилось. Я ще перед тим дітям робив баранячі реберця. Я коли розповів це лікарю, він сказав, що по-іншому бути не могло. Це ще добре все закінчилось. А Оля каже, що врятувала мені життя. Ну, звичайно, врятувала, це ж моя дружина, хто мене повинен рятувати?,

– зазначив Буряковський.

