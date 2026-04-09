Подробицями інциденту Буряковський поділився у новому інтерв'ю Дмитру Гордону.
Вадим Буряковський розповів, зібрався з компанією знайомих, коли одна з них приїхала з Австрії в Україну.
Я ж уже давно не їв українську жирну їжу. А компанія така, з якою ми раніше саме таке їли. І захотілося повернутися в юність. Трошки перепив і у мене загострення,
– поділився він.
Чоловік Полякової пригадав, що інцидент стався, коли загострилась ситуація на Близькому Сході. Буряковський подивився новини вночі, пішов вимикати світло і знепритомнів.
Б'юся головою об одвірок, а в нас зруб, гострий край – шрам на голові залишився. Обличчя в крові. Я прийшов до тями, помився, покликав усіх, що мені погано. Сил немає, я кажу, що ляжу поспати. А Оля каже: "Яке спати, поїхали у лікарню",
– додав бізнесмен.
У лікарні Вадиму також стало погано. Медики виявили у чоловіка виразку шлунка.
Ми посиділи, все жирне і загострилось. Я ще перед тим дітям робив баранячі реберця. Я коли розповів це лікарю, він сказав, що по-іншому бути не могло. Це ще добре все закінчилось. А Оля каже, що врятувала мені життя. Ну, звичайно, врятувала, це ж моя дружина, хто мене повинен рятувати?,
– зазначив Буряковський.
Чи шкодує Вадим Буряковський про своє перше інтерв'ю Дмитру Гордону?
Нагадаємо, що перше інтерв'ю Вадима Буряковського Дмитру Гордону вийшло 18 березня і вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів.
Після цього чоловік Олі Полякової став справжньою зіркою соціальних мереж. Проте бізнесмен зізнався, що шкодує про те інтерв'ю, адже тепер його впізнають усюди.
Буряковський зазначив, що навіть планує трохи змінити імідж: "Шапочки поміняю, може, і окуляри поміняю".