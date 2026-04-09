Подробностями инцидента Буряковский поделился в новом интервью Дмитрию Гордону.

Вадим Буряковский рассказал, собрался с компанией знакомых, когда одна из них приехала из Австрии в Украину.

Я же уже давно не ел украинскую жирную пищу. А компания такая, с которой мы раньше именно такое ели. И захотелось вернуться в юность. Немножко перепил и у меня обострение,

– поделился он.

Муж Поляковой припомнил, что инцидент произошел, когда обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Буряковский посмотрел новости ночью, пошел выключать свет и потерял сознание.

Бьюсь головой о косяк, а у нас сруб, острый край – шрам на голове остался. Лицо в крови. Я пришел в себя, помылся, позвал всех, что мне плохо. Сил нет, я говорю, что лягу поспать. А Оля говорит: "Какое спать, поехали в больницу",

– добавил бизнесмен.

В больнице Вадиму также стало плохо. Медики обнаружили у мужчины язву желудка.

Мы посидели, все жирное и обострилось. Я еще перед тем детям делал бараньи ребрышки. Я когда рассказал это врачу, он сказал, что по-другому быть не могло. Это еще хорошо все закончилось. А Оля говорит, что спасла мне жизнь. Ну, конечно, спасла, это же моя жена, кто меня должен спасать?,

– отметил Буряковский.

Интервью с Вадимом Буряковским: смотрите видео онлайн

