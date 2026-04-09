За три недели видео набрало более 1,4 миллиона просмотров, а сам Вадим стал настоящей звездой в сети. Интервью активно обсуждали в комментариях на ютубе, отрывки из него набирали миллионы просмотров в тиктоке, а разговор комментировали в Threads, инстаграме и других соцсетях. В новом интервью Дмитрию Гордону Вадим поделился, как он относится к такой неожиданной популярности.
Муж Оли Поляковой признался, что сожалеет из-за того, что решил дать интервью. Он объяснил, что теперь его узнают всюду, и пока не знает, воспринимать ли это как хорошо, или плохо. Из-за этого бизнесмен даже планирует немного изменить имидж.
Шапочки поменяю, может, и очки поменяю,
– с улыбкой сказал Вадим Буряковский.
Интервью с Вадимом Буряковским: смотрите видео онлайн
Что известно об интервью Вадима Буряковского Дмитрию Гордону?
- Первое интервью, записанное на русском языке, длилось два часа двадцать минут.
- Во время разговора Вадим Буряковский рассказывал о своем бизнесе, финансах, карьере Оли Поляковой и семейных отношениях.
- Кстати, после выхода видео в Threads появилась страница якобы мужа певицы под названием "Тот самый Вадик", однако пока там опубликовано только один пост.
- Второе интервью, также на русском, длилось почти три часа. В нем Буряковский рассказал о своем детстве, лихих 90-их, криминальные истории, а также снова коснулся темы отношений с Олей Поляковой и украинского шоу-бизнеса.