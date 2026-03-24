Ситуацию усугубило и то, что якобы Вадим Буряковский, появился в соцсети Threads. Его первый пост собрал тысячи лайков, передает 24 Канал.
Не пропустите Виктор Павлик нарушил молчание после скандального концерта во Дворце "Украина"
Страница якобы мужа Оли Поляковой называется "Тот самый Вадик". Первый пост – скриншот из интервью с Дмитрием Гордоном, на которой Вадим смеется.
Завел тредс. Само как-то получилось,
– написано под фото.
Муж Оли Поляковой появился в Threads / Скриншот из сети
Публикация, на момент написания материала, 24 марта, набрала более 26 тысяч лайков. Под ней оставила комментарий и сама Оля Полякова, отметив, что на страницу можно подписываться.
Оля Полякова прокомментировала сообщение toi_samyi_vadik / Скриншот с Threads
В целом пользователи Threads тепло встретили Вадима – оставили сотни положительных комментариев и создали немало мемов.
Мемы о муже Оли Поляковой / Скриншоты с Threads
Среди тех, кто отреагировал на публикацию, были Леся Никитюк, Ирина Билык, Дмитрий Гордон и другие. Страница "Того самого Вадика" насчитывает уже более 9 тысяч подписчиков.
Комментарии под сообщением toi_samyi_vadik / Скриншот с Threads
Почему Вадима Буряковского активно обсуждают в сети?
- Во время интервью, которое 18 марта вышло на ютуб-канале "В гостях у Гордона", Вадим рассказывал о бизнесе, финансах, карьере Оли Поляковой и высказал свое мнение относительно российских артистов.
- Кроме того, он прокомментировал свои отношения с телеведущей Марией Ефросиной и ее мужем, Тимуром Хромаевым, заявив, что Мария "не такая открытая" в реальной жизни, а Хромаева охарактеризовал как "мажора".
- Оля Полякова сообщила, что не поддерживает мнение мужа и извинилась перед Машей и ее семьей.
- Заметим, что среди пользователей есть и те, кто не видит в интервью Вадима Буряковского ничего необычного. Они обратили внимание на то, что разговор проводился на русском, упоминались прошлые встречи с российскими звездами, и в целом считают, что интервью не заслуживает такого ажиотажа.