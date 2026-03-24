Ситуацію посилило і те, що нібито Вадим Буряковський, з'явився у соцмережі Threads. Його перший пост зібрав тисячі вподобань, передає 24 Канал.
Сторінка нібито чоловіка Олі Полякової називається "Той самий Вадік". Перший допис – скриншот з інтерв'ю з Дмитром Гордоном, на якій Вадим сміється.
Завів тредс. Само якось вийшло,
– написано під фото.
Публікація, на момент написання матеріалу, 24 березня, набрала понад 26 тисяч вподобайок. Під нею залишила коментар і сама Оля Полякова, зазначивши, що на сторінку можна підписуватися.
Загалом користувачі Threads тепло зустріли Вадима – залишили сотні позитивних коментарів і створили чимало мемів.
Серед тих, хто відреагував на публікацію, були Леся Нікітюк, Ірина Білик, Дмитро Гордон та інші. Сторінка "Того самого Вадіка" налічує вже понад 9 тисяч підписників.
Чому Вадима Буряковського активно обговорюють в мережі?
- Під час інтерв'ю, яке 18 березня вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона", Вадим розповідав про бізнес, фінанси, кар'єру Олі Полякової та висловив свою думку щодо російських артистів.
- Крім того, він прокоментував свої стосунки з телеведучою Марією Єфросіною та її чоловіком, Тимуром Хромаєвим, заявивши, що Марія "не така відкрита" в реальному житті, а Хромаєва охарактеризував як "мажора".
- Оля Полякова повідомила, що не підтримує думку чоловіка й вибачилася перед Машею та її родиною.
- Зауважимо, що серед користувачів є й ті, хто не вбачає в інтерв'ю Вадима Буряковського нічого надзвичайного. Вони звернули увагу на те, що розмова проводилась російською, згадувалися минулі зустрічі з російськими зірками, і загалом вважають, що інтерв'ю не заслуговує аж такого ажіотажу.